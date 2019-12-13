Sahibi unuttu, polis unutmadı Polis, imamın çalınan motosikletini 14 yıl sonra bulup teslim etti

Aydın’da meydana gelen bir hırsızlık olayı, olayın üzerinden 14 yıl geçtikten sonra aydınlatıldı. Söke polisi tarafından şase numaraları kazınmış vaziyette yakalanan motosiklet, 14 yıl sonra hırsızlık şüphelisi kişiden alınarak gerçek sahibine teslim edildi. 14 yıl sonra motosikletine kavuşan imam ise polislere teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre; Aydın’da hırsızlar yaklaşık 14 yıl önce Efeler ilçe merkezi Fevzibey Camii’nde görevli imam Ekrem Korkmaz’ın motosikletini çaldı. 2007 yılının ilk günlerinde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine, cami imamı Ekrem Korkmaz, polise giderek motosikletinin çalındığını bildirdi. Kayıp ihbarını alan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. İmam Ekrem Korkmaz’ın tayini daha sonra Aydın’dan Fethiye’ye çıktı.

Aydın Söke ilçesinde 15 Ekim günü gece saat 01:18 sıralarında polis durumundan şüphelendiği T. B., isimli şahsın kullandığı motosikleti durdurdu. Şase ve motor numaraları kazınmış olan motosiklete el koyan polis ekipleri motosikletin çalıntı olduğunu değerlendirerek el koydu. Kriminal incelemesine alınan motosikletin plakasının 09 KV 663 olduğu ve motosikletin de yaklaşık 14 yıl önce imamın çalınan motosikleti olduğu belirlendi.

Bunun üzerine motosikletin sahibi imamı bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, imam Ekrem Korkmaz’ın Aydın’dan tayinin çıkıp Muğla Fethiye’de görev yaptığını belirledi. Telefonla mağdur imama ulaşan polis, muhafaza altına aldığı motosikleti gerçek sahibine tutanak karşılığı teslim etti.

Olayın göreve başladığı ilk yıllarda meydana geldiğini belirten Ekrem Korkmaz, “Motosikletimi göreve başladığım zaman almıştım. Kısa süre sonra hırsızlar tarafından çalındı. Emniyete gidip durumu polise bildirdim. Daha sonra olayı bile unuttum. Yaklaşık 14 yıl sonra Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden gelen telefonla şaşırdım. Ben motosikletimin çalındığını bile unutmuştum ama polis unutmamış. Benim için hatırası da olan motosikletimi yaklaşık 14 yıl sonra bulup getiren polise teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AYDIN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:41

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