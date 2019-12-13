Nazilli'de 2 kız kardeş uyuşturucudan tutuklandı

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle 3 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan kardeş olan 2 zanlı, tutuklandı.

Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen kişilerin yakalanması için dün sabah 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda A.Y. (33), kız kardeşi C.Y. (31) ve Y.Ç. (29) adlı 3 kadın gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 33 gram esrar bulundu. Emniyete götürülen zanlılar aynı günün akşamı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan kız kardeşler C.Y. ve A.Y. tutuklanırken, Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



AYDIN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:41

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