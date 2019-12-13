Başak Koleji’nden satrançta birincilik

Aydın Özel Başak Koleji öğrencisi Çağan Erdem Bektaş, satrançta Aydın il birincisi oldu.

Başak Koleji 7. sınıf öğrencilerinden Çağan Erdem Bektaş, Türkiye Kupası Satranç Aydın İl Birinciliği Turnuvası'nda 79 sporcu arasından il birinciğiliğini elde etti. Bektaş elde ettiği bu derece ile bu yıl Antalya'da yapılacak olan Türkiye Satranç Şampiyonası'nda Aydın’ı temsil edecek.

Başak Koleji yaptığı açıklamada, Satranç turnuvasında birinci olan Bektaş’ı tebrik ederek, şampiyonada başarılar diledi.

AYDIN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:41

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