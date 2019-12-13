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Nakliyeci toptan temizlik yaptı Sahibine götürmediği 3 bin kutu temizlik malzemesini Aydın’a sakladı

İHA

Nakliyeci toptan temizlik yaptı Sahibine götürmediği 3 bin kutu temizlik malzemesini Aydın’a sakladı

– Ankara’dan İzmir’e gönderilen 100 bin lira değerindeki 3 bin 122 kutu temizlik malzemesi kendisine teslim edilen nakliyeci, malzemeleri sahibine götürmek yerine Aydın’daki bir depoya sakladı.
Edinilen bilgiye göre; Ankara’dan bir tıra yüklenen piyasa değeri yaklaşık 100 bin Türk Lirası olan çeşitli markalardaki temizlik malzemesi İzmir’e gönderildi. İzmir girişinde malzemeleri teslim alan nakliyeci, kendisine emanet edilen yükü sahibine götürmeyerek Aydın’daki bir depoya sakladı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan temizlik malzemelerinin yerini, hırsızlık olayında kullanılan kamyonu ve şüpheliyi tespit etti.
Adresi belirlenen depoya yapılan operasyonda ele geçirilen temizlik malzemeleri sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan nakliyeci, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

AYDIN

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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