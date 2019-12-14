Kadın şurasında Menderes’in Memleketi Koçarlı, görücüye çıktı Koçarlı Yöresel Ürünleri Ankara’da göz doldurdu

Koçarlı Belediyesi, AK Parti "Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası" sempozyumu kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen fuarda Menderes’in memleketinin güzelliklerini sergiledi. Yoğun ilgi gören Koçarlı Belediyesi’nin standında Başkan Nedim Kaplan, adeta Aydın’ın kültür elçisi gibi çalıştı.

Ankara Ticaret Odası Congresiumda gerçekleştirilen uluslararası “Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası” sempozyumu kapsamındaki fuarda Koçarlı Belediyesi standı ziyaretçi akınına uğradı. Fuarda Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes’in ilçesi Koçarlı’nın yöresel ürünleri bir yandan tanıtılırken bir yandan Aydın’ın milli ürünü incir ve Koçarlı’nın meşhur çam fıstığı ikramı yapıldı. Özellikle çam kozalaklarından elde edilen künar ile ilgi odağı olan stantta ilçeye ait incir, zeytin, zeytin yağı, turunç aromalı zeytinyağı, Bağcılar Pekmezi başta olmak üzere bir çok ürün sergilendi.

Başkan Kaplan, ziyaretçileri bizzat kendisi ağırladı

Türkiye’de aynı zamanda demokrasi şehri olarak bilinen Merhum Başbakan Adnan Menderes’in memleketi Aydın’ın tarihten kültüre, tarımdan turizme kadar her yönü ile Evliya Çelebi’nin deyimi ile ‘Gök kubbenin altındaki en güzel yeryüzü’ olduğunu belirten Başkanı Kaplan, ziyaretçilere Koçarlı ve Aydın’ı tanıttı. Böyle bir organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Koçarlı İlçesini hak ettiği noktaya taşımak için çalışıyoruz. Koçarlı ilçemizin tarımsal zenginlikleri kadar kültürel zenginlikleri de var. Koçarlı denilince künar, zeytin, incir, zeytinyağı ve pekmez akla geldiği kadar Adnan Menderes, Cihanoğulları da ilçemizle özdeşleşen değerlerdir. Hem tarımsal hem de kültürel zenginliklerimizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz” dedi.

AYDIN 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:42

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