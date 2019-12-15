Mobilya sektöründe sanayi-üniversite işbirliğine yeni halka eklendi

Türkiye’nin dış ticaret fazlası verdiği sanayi kollarının başında gelen ve 2019 yılının 11 aylık döneminde, 2018 yılı ihracat rakamlarına ulaşarak 3 milyar 128 milyon dolar döviz geliri elde ettiği mobilya sektöründe, katma değerli ürün ihracatının artması için üniversitesanayi işbirliğine yeni bir halka eklendi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Mobilya Çalışma Komitesi’nin organizasyonu ile Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Mobilya Dekorasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Demirci ve öğrenciler ile mobilya üreticileri ve ihracatçıları Ege İhracatçı Birlikleri’nde bir araya geldi.



Mobilya sektöründe, özgün tasarımlı, katma değerli ürün üretiminin üniversitesanayi işbirliği sayesinde mümkün olduğunu belirten Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, üniversitelerin mobilya ve endüstriyel tasarım bölümleri ile mobilya sektörüne kalifiye iş gücü yetiştirilmesi için birlikte projeler geliştirme çabası içinde olduklarını kaydetti.



“Eğitim programları sektörün ihtiyacına göre oluşturulmalı”

İzmirli mimarlar tarafından kurulan Platformİzmim isimli kooperatifle mimarların hayata geçirdiği projelerde İzmirli mobilya ve mermer ihracatçılarının ürünlerinin kullanılması için bir proje başlattıklarını hatırlatan Yağcı, “Katma değerli üretimi ve ihracatı arttırmamız için zincirin tüm halkaları ile iş birliğine önem veriyoruz. Üniversitesanayi ortaklığı bu anlamda hayati öneme sahip, eğitim programlarının içeriğinin sektörün beklentilerine göre belirlenmesi, üniversite öğrencilerinin mobilya tesislerini ziyaretlerinde birlikte hareket etmek istiyoruz” dedi.



Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Mobilya Dekorasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Demirci’nin okulun eksiklerini dile getirmesi üzerine, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, üniversite – sanayi işbirliği kapsamında okulun ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yapacaklarını da sözlerine ekledi.



“Mobilya Çalıştayı düzenleyeceğiz”

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Mobilya Çalışma Komitesi Başkanı Müjdat Kemer ise; üniversite – sanayi işbirliğini arttırmak amacıyla 15 yıldır çaba gösterdiklerini, üniversite öğrencilerinin mezun olduklarında mobilya sektöründe istihdam edilmelerini istediklerini, adapte sorununu çözmek için staj, mentörlük desteği vermek istediklerini dile getirdi.



Mobilya Çalıştayı planladıklarını anlatan Kemer, “Çalıştayda mobilya üretimi ve ihracatı ile ilgili konular konuşulacağı gibi, gençlerin vizyoner yönlerinin sektörle buluşması amacıyla Mobilya Tasarım Yarışması aktivitelerimizden biri olacak” dedi.



“Mobilya sektörünün öncelikli ihtiyacı eğitimli eleman”

Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Mobilya ve Dekorasyon Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Demirci ise; yaptığı sunumda İzmir’de Mobilya imalatı yapan işletmelerde üretim ile ilgili karşılaşılan sorunlar üzerinde durdu.



“Mobilya endüstrisinin sorunları arasında eğitimli eleman ihtiyacı birinci sırada yer alıyor” diyen Demirci, “Hammadde sorunu ikinci en büyük sorun, bunları teknolojik yetersizlik ve enerji sorunları takip ediyor. Sektörün beklentilerine uygun eğitimli eleman ihtiyacını karşılamak için ihracatçı ve sanayicilerle işbirliği yapmaya hazırız. Mobilya sektörünün çözüm geliştirmesi gereken konulardan bir diğeri ise mobilya test laboratuarının kurulması” şeklinde konuştu.

AYDIN 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:42

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