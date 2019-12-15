AK Parti İncirliova delege seçimleri tamamlandı

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İncirliova İlçe Teşkilatı, yedinci olağan kongre süreci kapsamında delege seçimlerini gerçekleştirdi.

AK Parti İncirliova parti binasında yapılan delege seçimlerine, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, Kadın Kolları Başkanı Emine Kale, Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Sarıoğlu ve meclis üyeleri katıldı. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen seçimlerin ardından delegeler belirlenerek listelendi.

Seçimlere ilgi göstererek oy kullanan tüm partililerine teşekkür eden AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, “Üyelerimizin delege seçimlerine ilgi göstererek yoğun katılım göstermesi bizleri mutlu etti. Delege seçilen tüm partililerimizi kutluyorum” dedi.

AYDIN 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:42

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