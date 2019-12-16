Efeler Belediyesi’nden küçüklere resim yarışması

Efeler Belediyesi İsmet Sezgin Resim Yarışması ile çocukları sanata teşvik ediyor.

İlkokul ve dengi okul öğrencileri için başvuruları devam eden İsmet Sezgin Resim Yarışması, serbest konuda öğrencilerin resimlerini bekliyor. 35 x 50 cm ölçülerinde istenen resimlerde serbest teknikle öğrenciler sulu boya, guaj boya veya pastel boyayla yarışmaya katılabilir. Resimlerde serbest konu ve serbest teknik ile katılacak öğrenciler yarışmaya en çok 3 eser gönderebilir.

Doç Dr. Ruken Akar Vural, Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Demir, Ressam Burak Erim, Sanat Yönetmeni Serkan Fırtına’nın jüri olduğu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerden ilk üç profesyonel boya ve kitap setinin yanı sıra madalya ve başarı belgesi alacak. Mansiyona giren ilk üç ise kitap seti, madalya ve mansiyon başarı belgesi ile ödüllendirilecek.

Sergi açılışı ve ödül töreni 6 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek olan yarışmanın 30 Aralık 2019 tarihine kadar başvuruları devam ediyor.

AYDIN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:43

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