AK Partili Ülgen hayatını kaybetti

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) önceki dönem İl Genel Meclis Üyesi Tahsin Ülgen hayatını kaybetti.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Ülgen’in vefatı ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Ülken’in vefatı AK Parti Aydın camiasını da yasa boğarken, bir çok partili isim ailenin acısını paylaştı.

AYDIN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:43

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