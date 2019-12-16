Başkan Ömer Günel güne belediye çalışanlarıyla başlıyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’ne bağlı Mezarlık Amirliği’nde görev yapan personelle kahvaltıda bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ömer Günel, Mezarlık Amirliği personelinin vatandaşlara en acı günlerinde hizmet götürdüklerini ve bu sebeple önemli bir görev yürüttüklerini belirtti.

Kuşadası Adalızade Mezarlığı içerisinde bulunan Mezarlık Amirliği’nde gerçekleşen kahvaltıya Belediye Başkanı Ömer Günel ve personelin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın ve Mezarlık İşleri Amiri Gökhan Sövüt de katıldı. Kuşadası Belediyesi’nin doğumdan ölüme kadar vatandaşların yanında olduğunu belirten Başkan Ömer Günel “Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz çatısı altında bir çok departman bulunuyor. Bu departmanların hepsi önemli görevler yürütüyor. Mezarlık İşleri Amirliği’nin yürüttüğü görev ise en önemlisi. Sizler en acı günlerinde hemşehrilerimizin yanlarında bulunuyorsunuz. Bir yakınının ölümü insana en acı duyguları yaşatır. İnsan bir yakınının ölüm haberini aldığında öncelikle manevi desteğe ihtiyaç duyar. Vatandaşlarımıza en acı günlerinde en büyük desteği siz veriyorsunuz. Sizden bu görevi büyük bir hassasiyetle yürütmenizi istiyorum” dedi.



Mezarlık Amirliği personelinin sorunlarını da dinleyen Başkan Ömer Günel, “Ben emeğin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Sonuçta emekçi bir ailenin çocuğuyum. Belediyeyi büyük bir dar boğazdayken devraldık. Bugüne kadar maddi sorunları çözmek için çabaladık. Benim önceliğim her zaman personel maaşları oldu. Ödemelerde ara sıra sıkıntı yaşadık. Fakat 2 aydır maaş ödemelerimiz daha düzenli hale geldi. Ödemelerde yaşanan aksaklıların bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Ben işini hakkıyla yapan her personelimin yanındayım” dedi.

AYDIN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:43

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