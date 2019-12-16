Nazilli Ticaret Odası’ndan Antakya’ya ticari iş birliği ziyareti

Nazilli Ticaret Odası ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası arasında bir süredir yapılan görüşmeler neticesinde; ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla ticari iş birliği ziyareti gerçekleştirildi. Bu amaçla Antakya’ya yapılan ziyarette; Nazilli Ticaret Odası temsilcileri karşılıklı olarak ticaretin geliştirilmesi, stratejik ürünlerin tespiti ve bu ürün grupları üzerinden yapılacak ticarete öncelik verilmesiyle ilgili karşılıklı mutabakata varıldı.

Nazilli Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler tarafından yürütülen görüşmelerde Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin ile Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak hazır bulundular. Hikmet Çinçin, “Nazilli Ticaret Odasının ziyareti nedeniyle duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda kendileriyle aynı zamanda Kardeş Oda Protokolü imzalamıştık. Bu amaç doğrultusunda özellikle yerli ürünlerimizin karşılıklı olarak ticaret hacmini arttırmak istiyoruz” dedi.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, “Kardeş odamız Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının göstermiş olduğu misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Bölgemizin ticaret hacmini arttırmak amacıyla neler yapabiliriz sorusunun cevabını bulmak aynı şekilde Antakya’da yetişen ürünlerin bölgemizdeki talebini karşılamak ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla geldik. Özellikle gastronomi ve gıda ürünleri konusunda her iki bölgede de büyük bir potansiyel var. Bu ürünlerimizin katma değerini ve ticaret hacmini arttırmak istiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bölgemizin gelirini ve bilinirliğini arttırmak amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki işbirliği görüşmelerimiz 2020 yılında artarak devam edecek ” diye konuştu.

Yapılan ziyarette ayrıca üye memnuniyetine yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında karşılıklı istişareler gerçekleştirildi.

AYDIN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:43

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