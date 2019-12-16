Nazilli'de siyah kuşaklar törenle verildi

Türk Mücadele Sanatı'nda kendi çabalarıyla 2,5 yıl önce kurulan Türk Savunma Sanatı Bagatur Dünya Federasyonu’nun 15 öğrencisine siyah kuşakları düzenlenen tören ile verildi.

Hüseyin Yabir tarafından 2,5 yıl önce Nazilli’de kurulan Türk Savunma Sanatı Bagatur Dünya Federasyonu, siyah kuşak almaya hak kazanan öğrencileri için Hangar Cafe Restoran da tören düzenledi. Törene Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın şehir dışında olması nedeni ile kendisini temsilen Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu, Nazilli Belediyesi Başkan Vekilleri Soner Yelkovan ve Mustafa Tınaz, Bagatur öğrencileri ve aileleri katıldı.

Kuşak töreninde konuşan Nazilli Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan ; “Türk Mücadele Sanatı Bagatur Federasyonunun, siyah kuşak almaya hak kazanan 15 öğrencisine belge ve siyah kuşaklarını vermenin onurunu yaşadık. Belediye olarak sporun her türlüsüne desteklerimiz sürüyor. Bu sporun gelişmesine katkısı çok büyük olan Hüseyin Yabir hocamıza teşekkür ediyor başarılarının katlanarak sürmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kağan unvanına sahip Hüseyin Yabir yaptığı konuşmada Bagatur olarak çok iyi yerlere geldiklerini belirtti. 14 ülkede temsilciliği, 22 ilde ve 7 üniversitede toplulukların olduğu vurgulayan Yabir; “Bizim gayemiz kendi alanımızda ve uluslararası alanlarda, tarihimizi, milletimizi, değerlerimizi taşıyan bizim olanla yola çıkmaktı. Popüler kültürler, aktif spor branşlarıyla, bize ait olmayan değerleri taşıyarak sadece yarışmayı kazanmak amaçlı bir hedef gütmedik. Geldiğimiz noktada hiçbir devlet desteği görmeden hiçbir kaynak desteği görmeden kendi çabalarımızla bir yerlere geldik neden olanlardan Allah razı olsun ”diye konuştu.

Bagatur Dünya Federasyonu’nun Kurucu Başkanı Kağan Hüseyin Yabir’ın, konuşmasının sonunda verdiği desteklerden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan adına Başkan Vekili Soner Yelkovan’a teşekkür plaketi takdim etti. 15 öğrencinin siyah kuşak ve belgeleri Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu, Belediyesi Başkan Vekilleri Soner Yelkovan ve Mustafa Tınaz tarafından teslim edildi.

AYDIN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:43

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