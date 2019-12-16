Efeler Belediyesi’nin kurslarına yoğun ilgi

Efeler Belediyesi tarafından Kültür Merkezleri’nde açılan kurslar yoğun ilgi görüyor.

Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen kurslar haftanın her günü belirlenen kültür merkezlerinde devam ediyor. Geçtiğimiz ay kayıtları alınan yetişkinlere yönelik kurslar Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde resim ve ebru Köprülü Kültür Merkezi’nde seramik çini ve el sanatları, Hasan Efendi Kültür Merkezi’nde el sanatları ve dikiş nakış, Kadıköy Kültür Merkezi’nde dikiş nakış ve örgü, Umurlu Kültür Merkezi’nde ise güreş, halk oyunları, modern dans, voleybol, bağlama, dikiş nakış, gitar ve satranç olarak devam ediyor. Yakın zamanda ise Serçeköy, Girne ve Adnan Menderes Mahalleleri’nde de kurslar açılacak.

Açılan kurslardan dolayı çok memnun olduklarını ifade eden kursiyerler, kurslar sayesinde günlük stresten uzaklaştıklarını ve kursların kendileri için motivasyon olduğunu ifade etti.

Devam eden kurslarla ilgili konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Vatandaşlarımız nisan ayından bu yana kurslarla ilgili yoğun talepte bulunuyorlardı. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte bizlerde kayıtlarımızı alıp, Halk Eğitim Merkezi ile iletişime geçtik. Halkımızın istekleri ve talepleri doğrultusunda kurslar açmaya gayret ediyoruz. Yakın zamanda da diğer kültür merkezlerimizde farklı kurslar açacağız” dedi.

AYDIN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:43

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