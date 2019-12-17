Kuşadası’nda 47 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, 15 Aralık 2019 tarihi saat 20.15’te Aydın’ın Kuşadası ilçesi Davutlar açılarında içerisinde kaçak göçmen bulunan lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta içerisindeki 44 Suriye, 1 Fas, 1 Mali ve 1 Sierra Leone uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen (15 erkek, 11 kadın, 21 çocuk) yakalandı yakalanan toplam 47 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AYDIN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:43

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