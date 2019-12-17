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ADÜ’de ‘Yenilikçi beyin ve teknoparklar’ etkinliği gerçekleşti

İHA

ADÜ’de ‘Yenilikçi beyin ve teknoparklar’ etkinliği gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İnovatif Düşünme Topluluğu tarafından düzenlenen "Yenilikçi Beyin ve Teknoparklar" konulu etkinlik, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Etkinliğe; Nazilli İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Erdemir Gündoğmuş, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ali Cengiz, Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Hüseyin Şenkayas, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İnovatif Düşünme Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Hüseyin Şenkayas’ın motive edici konuşmasıyla başlayan etkinlikte; neden topluluklara üye olunması gerektiği, toplulukta yer almanın öğrencilere sağladığı faydalar, topluluğun hedefleri, planlanan etkinlikler Şenkayas tarafından anlatıldı.
Eğitmen, Profesyonel Mentor Koçu ve NLP Uzmanı olan Dilara Altınkan konuşmasında, eğitimin önemi, beynin öğrenme süreci, nöronların ve bilgi alışverişi sağlayan sinaps bağlantılarının çalışma sistemi, kişisel strateji belirleyerek hayatın nasıl başarıya yöneltilebileceği, inovasyonun önemi, her yeniliğin bir inovasyon olmadığı ve inovasyon çeşitleri konularına yer verdi. Altınkan, başarılı ve mutlu bir yaşam için motive edici sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Yenilikçi Düşünme Teknikleri Uzmanı, Fotografik Hafıza Eğitmeni ve İnovatif Düşünme Topluluğu Başkan Yardımcısı Kenan Menteşe konuşmasına, yenilikçi düşünerek üretilen bir ürünün tasarımındaki ufak bir değişimin satışları nasıl yüzde 100 arttırabileceğini gösteren çarpıcı bir örnek vererek başladı. Kalıcı hafızaya bir bilgiyi kaydetmenin nasıl kontrollü ve bilinçli yapılabileceğini anlatan Menteşe, eğitimli bir hafızanın hızlı öğrenmeye etkisini gösteren interaktif bir gösteri yaptı.
ADÜ Teknokent A.Ş. Genel Müdürü ve ADÜ İKY Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cemal İyem, mevcut firmalara ve girişimcilere projelerinde ve iş fikirlerinde finans, teknik ve pazara giriş destekleri sağlayan teknoparkların kuruluşundan bu yana gelişim ve yaygınlaşma sürecini katılımcılara aktardı. Hali hazırda 57 öğrenci projesinin Teknokent’te kuluçka aşamasında bulunduğunu ve destek aldığını belirten Doç. Dr. İyem, Teknokent ile iş birliği yaparak pazarda kendine yer bulan öğrenci girişimcilerin başarı hikayelerini anlattı.
Etkinlik sonunda, Nazilli İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Erdemir Gündoğmuş, konuşmacılara tebriklerini sunarak, plaketlerini verdi.

AYDIN

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:20
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