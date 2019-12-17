Aydınlı Ahbaplar sokak hayvanlarının karnını doyurdu

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Ahbap Aydın Çevre Çalışma Grubu sokak hayvanları için topladıkları mamaları dağıtarak hayvanların karnını doyurdu.

Ahbap Aydın Platformu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı. Şehrin belirli bölgelerine kedi ve köpek maması bırakan ahbaplar sokak hayvanlarının karnını doyurdu. Ahbap Aydın Çevre Çalışma Grubu'nun gerçekleştirdiği etkinlik vatandaşlardan da tam not aldı. Sokak hayvanları için kampanya başlatan ekip, ‘mamanıalgel’ etiketiyle başlattıkları kampanyaya destek bekliyor.

AYDIN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:43

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