ADÜ farkındalık eğitimleri ile afete hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ADÜ farkındalık eğitimleri ile afete hazırlanıyor

İHA

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in talimatları ile Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde merkez kampüste başlatılan ADÜ Kurtarma Ekibi eğitim programı kapsamı kapsamında, Nazilli Sümer Kampüste ve Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 'Üniversite Afete Hazırlanıyor' konulu farkındalık eğitimleri yapıldı.

ADÜ farkındalık eğitimleri ile afete hazırlanıyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in talimatları ile Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde merkez kampüste başlatılan ADÜ Kurtarma Ekibi eğitim programı kapsamı kapsamında, Nazilli Sümer Kampüste ve Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) ‘Üniversite Afete Hazırlanıyor’ konulu farkındalık eğitimleri yapıldı.
Nazilli’de ‘Üniversite Afete Hazırlanıyor’ Eğitimi Gerçekleşti
Nazilli Sümer Kampüsü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu (AKDF) Genel Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki, Umut Arama Kurtarma Eğitmenleri Ramazan Yılmaz, Dilek Tolanlar, Hatice Şahan, Zeynep Tunç, Refik Sazan ve Gençlik Birimi Sorumlusu Mustafa Değirmenci’nin katıldığı eğitimde, deprem gerçeği, afet bilinci, afet yönetimi, AFAD ve tamp planı, yapı bilgisi ve arama kurtarmaya giriş eğitimleri verildi.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim, Öğr. Gör. Aslı Çayan, Öğr. Gör. Ayşegül Kahraman, Öğr. Gör. Gülnur Saraç, Öğr. Gör. İlhami Aksu ve Öğr. Gör. Seda Sevim katıldı. Eğitim sonunda gönüllü olarak ekipte yer almak isteyen öğrenci ve akademik personelin bir sonraki eğitim planlaması için çalışmalar yapıldı.
AKDF Genel Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki, “Doğal afetlerin tekrarlanma sürelerinin uzun, ortaya çıkma sıklığının az ve birbirinden bağımsız olmaları nedeniyle bir süre geçtikten sonra etkileri unutulmaktadır. Türkiye’de doğal afet tarihinde milenyum olarak tarihe geçen 1999 Marmara Depremi, Türkiye’deki tüm sistemlerin böyle bir afete hangi boyutta hazırlıklı olduğunu ortaya koyarak afet riski ve finansal kayıplarının azalması yönünde önemli reformların başlatılmasını sağlamıştır. İvedi gereksinimlerimiz olan yaşam çevrelerimizin sağlıklı ve güvenli hale getirilmesini, yapı ve stoklarımızın iyileştirilmesinde yerel ve kamu yönetimlerinin afet olgusunu bütünsel olarak görmesini ve bu doğrultuda ele alınması gerektiğini önemle vurguluyoruz” dedi.
Aydın’ın büyük ilçelerinden biri olan Nazilli’de üniversite bünyesinde oluşturulacak ekiplerin, olası afetlerde profesyonel ekipler gelene kadar önemli görevler icra edeceklerinin belirtildiği eğitim sonrasında, eğitmenlere çiçek takdim edildi.
Söke MYO’da Temel Afet Bilinci Eğitimi Gerçekleşti
ADÜ Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği “Temel Afet Bilinci” konusunda eğitim düzenlendi.
İlk ve Acil Yardım Programı birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine, Arama ve Kurtarma Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki tarafından verilen eğitimde, bireylerin çevrelerindeki tehlikelerin ve risklerin farkına varmaları sağlanarak afet hazırlık planı, deprem öncesi yapılması gereken hazırlıklar ve afet anında doğru davranış modelleri hakkında bilgi verildi.
Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlerin öncesinde ve sonrasında yapılacak olan doğru davranışları öğrencilere kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitimde, afet sonrası ilk anlar ve tahliye konuları işlendi.
Eğitim, sorucevap bölümünün ardından öğrencilere katılım belgesi verilmesi ile sona erdi.

AYDIN

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası’nda trafik kazası; 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda trafik kazası; 2 ölü, 1 yaralı
Öğrenciler yaparak ve yaşayarak öğreniyor
YEREL HABERLER Öğrenciler yaparak ve yaşayarak öğreniyor
Aydınlı Ahbaplar sokak hayvanlarının karnını doyurdu
YEREL HABERLER Aydınlı Ahbaplar sokak hayvanlarının karnını doyurdu
ADÜ bilimin ışığında geleceğin üniversitesi olmayı hedefliyor
YEREL HABERLER ADÜ bilimin ışığında geleceğin üniversitesi olmayı ...
Nazilli Fırıncılar Odası kendisine ait hizmet ofisine kavuştu
YEREL HABERLER Nazilli Fırıncılar Odası kendisine ait hizmet ofisine ...
ADÜ’de ‘Yenilikçi beyin ve teknoparklar’ etkinliği gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ’de ‘Yenilikçi beyin ve teknoparklar’ etkinliği ...
Kuşadası’nda 47 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 47 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın, 3. Türkiye Kooperatifler Fuarı’na damga vurdu
YEREL HABERLER Aydın, 3. Türkiye Kooperatifler Fuarı’na damga vurdu
Efeler Belediyesi’nin kurslarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi’nin kurslarına yoğun ilgi
Nazilli'de siyah kuşaklar törenle verildi
YEREL HABERLER Nazilli'de siyah kuşaklar törenle verildi
Nazilli Ticaret Odası’ndan Antakya’ya ticari iş birliği ziyareti
YEREL HABERLER Nazilli Ticaret Odası’ndan Antakya’ya ticari iş ...
Judo Aydın il birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Judo Aydın il birinciliği müsabakaları ...
Germencik Müftüsü Çalışkan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Germencik Müftüsü Çalışkan hayatını kaybetti
Bozdoğan’da lise ve üniversite öğrencilerine burs verilecek
YEREL HABERLER Bozdoğan’da lise ve üniversite öğrencilerine burs ...
Başkan Özcan, inşaat mühendisleri ile dayanışma ve kaynaşma kahvaltısında buluştu
YEREL HABERLER Başkan Özcan, inşaat mühendisleri ile dayanışma ve ...
Aydın Analig Badminton İl Karması seçimleri yapıldı
YEREL HABERLER Aydın Analig Badminton İl Karması seçimleri yapıldı
ADÜ Rektörü Aldemir’den Bozdoğan MYO’ya ziyaret
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Aldemir’den Bozdoğan MYO’ya ziyaret
Yüzde 40 hibeli düve alım desteği başvuruları başladı
YEREL HABERLER Yüzde 40 hibeli düve alım desteği başvuruları başladı
Başkan Ömer Günel güne belediye çalışanlarıyla başlıyor
YEREL HABERLER Başkan Ömer Günel güne belediye çalışanlarıyla ...
AK Partili Ülgen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER AK Partili Ülgen hayatını kaybetti
ADÜ dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde yer aldı
YEREL HABERLER ADÜ dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde yer ...
Başkan Çerçioğlu, Aydın’a 389 içme suyu kuyusu kazandırdı
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, Aydın’a 389 içme suyu kuyusu ...
Köşk Entegre Devlet Hastanesi hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Köşk Entegre Devlet Hastanesi hizmet vermeye başladı
Aydınlı sporcular Muaythai müsabakalarına damga vurdu
YEREL HABERLER Aydınlı sporcular Muaythai müsabakalarına damga vurdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X