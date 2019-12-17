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Öğrenciler yaparak ve yaşayarak öğreniyor

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, ilkokul 2. sınıf öğrencileri yaparak ve yaşayarak öğrenme etkinlikleri kapsamında trenle seyahat etti. Hayat Bilgisi Dersinde trene binen öğrenciler Nazilli'den Aydın il merkezine yaptıkları seyahatin ardından Aydın Gar Müdürü tarafından tren taşımacılığı ile ilgili bilgilendirildi.

Öğrenciler yaparak ve yaşayarak öğreniyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, ilkokul 2. sınıf öğrencileri yaparak ve yaşayarak öğrenme etkinlikleri kapsamında trenle seyahat etti. Hayat Bilgisi Dersinde trene binen öğrenciler Nazilli’den Aydın il merkezine yaptıkları seyahatin ardından Aydın Gar Müdürü tarafından tren taşımacılığı ile ilgili bilgilendirildi.
Nazilli’ye bağlı Dallıca Mahallesinde bulunan Dallıca İlkokulu 2/A Dürüstlük Sınıfının 29 öğrencisi, Hayat Bilgisi Dersinde gördükleri “Toplu Taşıma Araçları ile Yolculuk" konusunda uygulamalı eğitim aldı. Ders kapsamında 09:55 treni ile Nazilli’den yola çıkan 2/A sınıfı öğrencileri, Kafile Başkanı Okul Müdürü Özkan Yıldırımkaraman ve sınıf öğretmeni İlknur Saygı ile Aydın'a keyifli bir tren yolculuğu yaptı. Tren gibi toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kuralları öğrendiler. Yolculuk boyunca büyüklerine saygı gösteren öğrenciler zaman zaman yerlerini büyüklerine vererek diğer yolculardan takdir kazandılar.
Yaklaşık bir saat süren yolculuk sonunda Aydın’a ulaşan trenden inen çocukları Aydın Gar Müdürü Serdar Balta karşıladı. Tren yolu ve tren taşımacılığı hakkında bilgi veren Balta, ilk demiryolunun Aydın
İzmir demiryolu olduğunu ve en büyük Tren müzesinin İzmirÇamlık’ta bulunduğunu anlattı. Öğrenciler daha sonra Aydın Cumhuriyet İlkokuluna geçerek 2/B sınıfı öğrencileri ve sınıf öğretmeni Nafiz Uluğ'un misafiri oldular. Beraber oyunlar oynayan öğrenciler birbirlerine hediyeler vererek günü ölümsüzleştirdiler. Kendilerini ağırlayan Cumhuriyet ilkokulu Öğrencilerini Nazilli Dallıca İlkokuluna davet eden öğrenciler yine geldikleri yoldan trenle okullarına dönüş yaptılar. Hayatında ilk defa trene binen ve yolculuk yapan bazı öğrenciler ise mutluluklarını öğretmenleri ve arkadaşları ile paylaştı.

“Öğrencilerimiz yaparak ve yaşayarak öğrendi”
Dallıca İlkokulu Müdürü Özkan Yıldırımkaraman yaptığı bilgilendirmede, “Öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenme etkinliğinde ve sevinçlerinde onlarla birlikte olmak çok güzeldi. Hayatları boyunca bir gün unutamayacakları bir gün geçirmeleri konusunda öncülük yapan sınıf öğretmenimiz İlknur Saygı hocama da çok teşekkür ederim. Yakın ilgilerinden dolayı Aydın Gar müdürü Serdar Balta, Aydın Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Aykut Yiğit ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ederim” dedi.

AYDIN

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:20
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