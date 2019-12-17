Kuşadası’nda trafik kazası; 2 ölü, 1 yaralı

– Aydın’ın Kuşadası ilçesi, Yeniköy Mahallesi çıkışında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
AYDIN
17 Aralık 2019 Salı
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