Aydın’da 350 kilogramlık domuz avlandı

Aydınlı avcılar 350 kilogramlık domuz avladı. Çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen domuzun avlanması sonrası çiftçiler rahat bir nefes aldı.

Atça Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, bugün Atça Mahalle ovasında düzenledikleri domuz avında kış aylarında yiyecek için çiftçilerin ürünlerine zarar veren domuzu avladı. Dernek üyesi Mehmet Sulek ve Servet Tarkan tarafından izi sürülen ve saklandığı yerde vurulan domuz kilosu ile de ilgi odağı oldu. Vurdukları 350 kilogramlık domuzun büyüklüğünün bölge çiftçisine ne kadar büyük zararlar verdiğinin ispatı olduğunu söyleyen Sulek ve Tarkan, domuz avını sürdüreceklerini kaydettiler.

AYDIN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:43

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