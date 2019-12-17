Başkan Özcan, Barış Pınarı gazisini ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Özcan, Barış Pınarı gazisini ziyaret etti

İHA

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan gazi Piyade Uzman Çavuş Deniz Öztürk ve ailesini ziyaret etti.

Başkan Özcan, Barış Pınarı gazisini ziyaret etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Barış Pınarı Harekatı’nda yaralanan gazi Piyade Uzman Çavuş Deniz Öztürk ve ailesini ziyaret etti.
Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Hakdan Öztürk, Askerlik Şube Başkan V. Per. Ast Kd. Üçvş. Ahmet Dicle, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Koçak ve Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, Barış Pınarı Harekatı’nda vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle yaralanan Gazi Piyade Uzman Çavuş Deniz Öztürk ve ailesini ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Nazilli Kaymakamı Arısoy; “Kutsal vatan toprakları uğruna şehadet mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize ise sağlık ve şifa diliyorum. Vatanımızın ve milletimizin bekası için vatan ve bayrak aşkıyla vatan savunması yapan kahraman Mehmetçiklerimizle gurur duyuyoruz. Deniz Öztürk kardeşimiz başta olmak üzere tüm gazilerimize acil şifalar diliyoruz” dedi.

Tüm gazilere acil şifalar dileyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Şehitlik ve gazilik hiçbir değerle ölçülemez. Ülkesi, milleti ve bayrağı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin bağımsızlığı, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için göğsünü siper eden gazilerimize ve Deniz Öztürk kardeşime acil şifalar diliyorum. Ailesi bizim ailemiz, evlatları bizim evlatlarımızdır” sözlerini kaydetti.

Suriye’nin Resulayn bölgesinin güneydoğusunda yaralanan Gazi Piyade Uzman Çavuş Deniz Öztürk, “Kolumda, bacağımda ve sırtımda şarapneller vardı. Geçtiğimiz günlerde operasyonla şarapnelin bir tanesini aldırdım. Kolumda ve bacağımda hala şarapnel parçaları var. Kaymakamımıza ve protokol üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizim için çok büyük bir moral oldu. Şu halimde bile tekrar görev verildiğini bilsem şu dakika itibariyle tekrar geri gider vatanım, milletim, arkadaşlarım için gözümü kırpmadan canımı seve seve feda ederim” ifadelerini kullandı.

AYDIN

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası Sanayi Sitesi güç birliğiylle yeniden yapılanıyor
YEREL HABERLER Kuşadası Sanayi Sitesi güç birliğiylle yeniden ...
Bu tespihler el yakıyor.
YEREL HABERLER Bu tespihler el yakıyor.
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın’da 350 kilogramlık domuz avlandı
YEREL HABERLER Aydın’da 350 kilogramlık domuz avlandı
Çin, Japonya ve Hindistan’a gıda ihracatı yüzde 34 arttı Çin, Japonya ve Hindistan’a gıda ihracatında yüzde 100 artış hedefleniyor
YEREL HABERLER Çin, Japonya ve Hindistan’a gıda ihracatı yüzde 34 ...
Kuşadası’nda trafik kazası; 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda trafik kazası; 2 ölü, 1 yaralı
Öğrenciler yaparak ve yaşayarak öğreniyor
YEREL HABERLER Öğrenciler yaparak ve yaşayarak öğreniyor
ADÜ farkındalık eğitimleri ile afete hazırlanıyor
YEREL HABERLER ADÜ farkındalık eğitimleri ile afete hazırlanıyor
Aydınlı Ahbaplar sokak hayvanlarının karnını doyurdu
YEREL HABERLER Aydınlı Ahbaplar sokak hayvanlarının karnını doyurdu
ADÜ bilimin ışığında geleceğin üniversitesi olmayı hedefliyor
YEREL HABERLER ADÜ bilimin ışığında geleceğin üniversitesi olmayı ...
Nazilli Fırıncılar Odası kendisine ait hizmet ofisine kavuştu
YEREL HABERLER Nazilli Fırıncılar Odası kendisine ait hizmet ofisine ...
ADÜ’de ‘Yenilikçi beyin ve teknoparklar’ etkinliği gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ’de ‘Yenilikçi beyin ve teknoparklar’ etkinliği ...
Kuşadası’nda 47 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 47 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın, 3. Türkiye Kooperatifler Fuarı’na damga vurdu
YEREL HABERLER Aydın, 3. Türkiye Kooperatifler Fuarı’na damga vurdu
Efeler Belediyesi’nin kurslarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi’nin kurslarına yoğun ilgi
Nazilli'de siyah kuşaklar törenle verildi
YEREL HABERLER Nazilli'de siyah kuşaklar törenle verildi
Nazilli Ticaret Odası’ndan Antakya’ya ticari iş birliği ziyareti
YEREL HABERLER Nazilli Ticaret Odası’ndan Antakya’ya ticari iş ...
Judo Aydın il birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Judo Aydın il birinciliği müsabakaları ...
Germencik Müftüsü Çalışkan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Germencik Müftüsü Çalışkan hayatını kaybetti
Bozdoğan’da lise ve üniversite öğrencilerine burs verilecek
YEREL HABERLER Bozdoğan’da lise ve üniversite öğrencilerine burs ...
Başkan Özcan, inşaat mühendisleri ile dayanışma ve kaynaşma kahvaltısında buluştu
YEREL HABERLER Başkan Özcan, inşaat mühendisleri ile dayanışma ve ...
Aydın Analig Badminton İl Karması seçimleri yapıldı
YEREL HABERLER Aydın Analig Badminton İl Karması seçimleri yapıldı
ADÜ Rektörü Aldemir’den Bozdoğan MYO’ya ziyaret
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Aldemir’den Bozdoğan MYO’ya ziyaret
Yüzde 40 hibeli düve alım desteği başvuruları başladı
YEREL HABERLER Yüzde 40 hibeli düve alım desteği başvuruları başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X