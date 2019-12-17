Bu tespihler el yakıyor.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 100 liradan 40 bin liraya kadar fiyatla satışa sunulan tespihler el yakıyor. İthal edilen özel taşlardan yapılan ve çeşitli işlemeleri bulunan koleksiyonluk tespihlere yoğun ilgi gösteriliyor.

Baltık ülkelerinden getirilen kehribar ile içerisinde bulunan milyon yıllık akrep, örümcek, kelebek, yusufçuk ve sinek gibi fosiller, atölyelerde ustaların ellerinde saatlerce işlenip tespihe dönüştürülüyor. Çeşitli işlemeleriyle koleksiyonluk parçaların yanı sıra Sinan Bülbül Usta işçilikli tespihler 100 liradan 40 bin lira arasında fiyatlara alıcı buluyor. Aydın’ın Kuşadası ilçesi belediye binası arkasındaki bit pazarında satışa sunulan tespihlere yoğun ilgi gösteriliyor. kehribardan yaklaşık 10 yıldır tespih yaptığını anlatan Volkan Yaşar, "Koleksiyonculukla başladığım bu işe daha sonra atölye açarak devam ettim. Ustalarımızla beraber koleksiyonluk bir çok değerli tespihlerimizi meraklılarıyla buluşturmak için her Pazar Kuşadası’na geliyoruz. Atölye de şuan sadece kehribar ile çalışıyoruz. Nadir parçalar, fosilli tespihler ve bir çok koleksiyonluk parça bulabilirsiniz standımızda. İlgili herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

AYDIN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:43

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