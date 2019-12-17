Evinde uyuşturucu bulunan gasp şüphelisi tutuklandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerince 'gasp' suçundan aranan M.G., evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Didim Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün, 'gasp' suçundan aranan M.G.'nin Hisar Mahallesi'ndeki evine geldiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenleyip, M.G.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada; ruhsatsız tabanca, 4 mermi, ayrı alüminyum folyolara sarılı, 'kristal' olarak bilinen toplam 5,83 gram metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



AYDIN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:43

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