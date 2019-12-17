Nazilli'de İncedal oyuncularına kızgın

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarının son maçında evinde Gölcükspor'a 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal futbolcularına tepkili.

Kazanmayı hak edecek futbol oynamadıklarını belirten İncedal, takımda erken tatil havasının olduğunu söyleyip, "Kazanma isteğimiz ve coşkumuz çok altlardaydı. Sahadaki takım biz değildik. Mağlubiyetin en büyük nedeni takımdaki isteksizlikti. Hafta boyunca çok iyi hazırlandık ama bunu sahaya yansıtamadık. Maçı kazanabilecek bir oyunu sergileyemedik. Bahaneye gerek yok, gerçekçi olmak lazım. Sahadaki takım biz değildik ve galibiyeti hak etmedik. Sahadan istemediğimiz bir sonuç ile ayrıldık. Alınan bu sonuç hepimizi üzdü. Böyle bir mağlubiyetin tekrar yaşanmaması için acilen gerekli önlemleri alacağız" dedi.

Nazilli Belediyespor grupta devreyi lider Karacabey Belediyespor'un 5 puan gerisinde ikinci sırada kapatmıştı.





AYDIN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:43

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