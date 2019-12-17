Didim’de uyuşturucu ile yakalanan gaspçı tutuklandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde, emniyet güçleri yağma olayının şüphelisi şahsı uyuşturucu madde ile yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim’de emniyet güçleri ilçede meydana gelen yağma (gasp) olayını gerçekleştiren M.G adlı şüpheliyi evinde kıskıvrak yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 4 adet fişek, 4 adet alüminyum folyoya sarılı fişek haline getirilmiş vaziyette toplamda 5.83 gr. kristal diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından Adliyeye sevk edilen M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:43

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