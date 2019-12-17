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Başkan Kaplan, sanal alemdeki başarılı ekibe gerçek alemde tebrik etti

İHA

Son dönemin popüler oyunu haline gelen ve herkes tarafından ilgi gören eSpor (Elektronik Spor)'da Koçarlı Belediyespor'a ait eSpor takımı Aydın'ı temsil edecek. Türkiye genelindeki 126 takım arasında yapılan müsabakalarda ilk 16'ya kalarak Aydın adına finallere katılmaya hak kazanan takımı makamında Ağırlayan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, takımdaki gençlere başarı diledi.

Başkan Kaplan, sanal alemdeki başarılı ekibe gerçek alemde tebrik etti

Son dönemin popüler oyunu haline gelen ve herkes tarafından ilgi gören eSpor (Elektronik Spor)’da Koçarlı Belediyespor’a ait eSpor takımı Aydın’ı temsil edecek. Türkiye genelindeki 126 takım arasında yapılan müsabakalarda ilk 16’ya kalarak Aydın adına finallere katılmaya hak kazanan takımı makamında Ağırlayan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, takımdaki gençlere başarı diledi.
Online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalı olan ve Türkiye’de yerel yönetimler arasında eSpor takımına sahip olan tek belediye olarak Koçarlı’yı ve dolayısıyla Aydın’ı en iyi şekilde temsil edip tanıtma gayreti içerisinde olduklarını belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Her şeyin internet aleminde yayıldığı bir dönemde çağın gereksinimi haline gelen eticaret, ve etanıtımı yaparken bir de espor’u da yapıp bu yönde takım kurmayı denedik. Bunu da başardık. Henüz yeni bir dal olmasına rağmen takımımız Türkiye genelindeki 126 takım arasında ilk 16’ya kalarak finallere katılmaya hak kazandı. Hafta sonu İstanbul’da gerçekleştirilecek ve canlı yayınlanacak olan müsabakalarda Koçarlı Belediyesi eSpor takımı olarak hem en iyi şekilde sonuç alacağımıza hem de ilimiz ve ilçemizi en iyi şekilde tanıtacağımıza inanıyorum” diyerek takıma başarı diledi.
Türkiye de Belediye bünyesinde tescili yapılan ilk espor takımı olan “Koçarlı Belediyesi e Spor” takımı oyuncuları ile Belediye Başkanı Kaplan’ı makamında ziyaret eden eSpor Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Nihat Göktürk, desteklerinden dolayı Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan’a teşekkür etti.

AYDIN

17 Aralık 2019 Salı

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