Akademiden Sanat, psikolojik destek de verecek

Türkiye’de 7 farklı şehirde faaliyet gösteren MEM Psikoloji & Pedagoji, Akademiden Sanat işbirliğiyle artık Aydın’da da hizmet verecek.

Akademiden Sanat olarak bundan sonra psikoloji ve pedagoji hizmetleri de vereceklerini belirten Psikolog Şevket Cankurtaran, “Akademiden Sanat olarak; Yetişkinler için psikolojik danışmanlık, terapi, evlilik öncesi danışmanlık, çift ve aile danışmanlığı, psikiyatrik ve nörolojik danışmanlık imkanları sunulacak. Çocuklar için ise mizaç tespiti, pedagojik danışmanlık, oyun terapisi, değerlendirme hizmetleri, gelişim ve ilgi atölyeleri gibi geniş bir yelpazede hizmet verilmektedir. MEM Psikoloji & Pedagoji kurumsal olarak okul rehberlik danışmanlığı, öğretmenler ve yöneticiler için psikolojik destek programı, kurum içi motivasyon ve performans arttırıcı eğitim uygulamaları gibi; bireyler arası iletişimi, motivasyonu ve psikolojik sağlık düzeyini en üst düzeyde tutmayı hedefleyen eğitimler düzenlemektedir” dedi.

MEM Psikoloji & Pedagoji ile artık terapi sürelerinin daha kısa olacağını da belirten Akademiden Sanat Psikoloğu Şevket Vankurtaran, “Bilişsel davranışçı terapi, şema terapi ve enneagram mizaç modelinin birleşiminden oluşan bütünleşik yaklaşımları sayesinden sorunlar daha hızlı çözülecek. Bu sistemin en önemli avantajlarından biri ise danışmanlık veya terapi hizmeti almak isteyen bireylerin, mizaç yapılarının tespit edilmesi ve çözüm sürecinde bireye özgü, iyi odaklanmış çözüm stratejilerinin geliştirilmesidir. Depresyon, ani değişen duygu durum, öfke patlamaları, odaklanma problemleri, iş ve yaşam memnuniyetsizliği gibi tüm psikolojik konularda hizmet verilecek. Özellikle çocuklarda, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, akademik erteleme, öz yeterlilik eksikliği, sınav kaygısı, öğrenme güçlüğü, öfke yönetimi, sosyal çekingenlik, akran zorbalığı ve daha bir çok konuda Aydın halkına hizmet sunacağız” diye konuştu.

AYDIN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:44

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