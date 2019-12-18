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Aydın’da mesleki eğitime GEKA desteği

İHA

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile “Mesleki Eğitimi Geliştirme Programı” kapsamında mesleki eğitimin geliştirilmesine ve teşvik edilmesine olanak sağlıyor.
GEKA, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 'Geleceğim Mesleğim' temasıyla “Mesleki Eğitim ve Ahilik Çalıştayı”, “Liderler Programı”, “Usta Çırak Buluşmaları”, Sanayici ve Mezunlar Buluşması”, “Proje Pazarı Etkinlikleri” ve “Hami Okul Uygulaması Toplantısı” gibi benzeri etkinlikler düzenliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını yürüten GEKA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 yılı teması olarak belirlediği “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi” kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla’da Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği içinde çalışıyor. Mesleki eğitimin önemini vurgulamak, bu alanda eğitimi teşvik etmek, meslek okullarına yönelik olumsuz algıyı gidermek ve böylece veliler ile öğrencilere meslek lisesi kariyer imkanlarını tanıtmak amacıyla düzenlenen Aydın’daki etkinliklerin ilki “Mesleki Eğitim ve Ahilik Çalıştayı” ile başladı. Aydın’da gerçekleştirilen çalıştaya Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve öğretmenleri, Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyeleri, Aydın İŞKUR, Sağlık İl Müdürlüğü vebenzeri kamu kurumları ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.
Çalıştay katılımcıları 5 ayrı gruba ayrılarak “Aydın’da İstihdam ve Çözüm Önerileri”, Çıraklık Eğitiminin Geliştirilmesi İçin Yapılacaklar”, “Sağlık Mesleki Eğitimi”, “Bölgesel Mesleki Eğitim İhtiyaçlarının Karşılanması” ve “Aydın’da Tarih Perspektifinden Bakışla Mesleki Eğitim Haritası ve Ahilik Kültürü” konularını tartışarak ele aldı. Çıkan sonuçlar çerçevesinde Aydın’da mesleki eğitimin geliştirilmesine ışık tutacak bir raporun önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.
Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi teması çerçevesinde GEKA ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Aralık ayı boyunca, meslek lisesi öğrencilerini ve öğretmenlerini, konusunda uzman kişilerle buluşturan etkinlikler devam edecek.
Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi etkinlikleri, 26 Aralık 2019 tarihinde, Aydın Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Selim Köşger’in de katılacağı “Hami Okul Uygulaması Toplantısı” ile sona erecek.

AYDIN

18 Aralık 2019 Çarşamba

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