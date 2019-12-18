Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,80 – 16,75 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,80 TL en çok 16,75 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 20,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,25 TL en çok 9,45 TL.
AYDIN
18 Aralık 2019 Çarşamba
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