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Prematüre bebekleri körlükten kurtaracak bağış

İHA

– Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ygulama ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalına, Jantsa Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Çerçioğlu tarafından prematüre bebeklerin ameliyatlarında kullanılmak üzere lazer cihazı bağışı yapıldı.

Prematüre bebekleri körlükten kurtaracak bağış

– Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ygulama ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalına, Jantsa Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Çerçioğlu tarafından prematüre bebeklerin ameliyatlarında kullanılmak üzere lazer cihazı bağışı yapıldı.
Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Dündar, alınan cihazın prematüre bebekleri körlükten kurtaran bir cihaz olduğunu ve bunun yanında çocukların lazer ameliyatlarını da bu cihazla yapacaklarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Prematüre bebeklerin takibi ve tedavisinde bu cihazın çok önemli bir yeri olduğunu belirten Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ayşe İpek Ünsal da, “Lazer cihazı sayesinde artık bebeklerin tedavisini çevre illere göndermeden hastanemizde yapacağımızdan dolayı çok mutluyuz. Yapılan bağış, hastanemiz ve prematüre bebekler için çok önemli bir hizmet, Şefik Bey’e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Neonatoloji (Yenidoğan) Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Münevver Kaynak Türkmen ise; “Prematüre bebekleri bu cihaz olmadan önce, başka illere sevk edip göndermemiz riskler taşıyordu. Artık hastanemizde tedavi ve takibinin yapılacağından dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

Hastanelerin bağış konularında desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Şefik Çerçioğlu; “Hastaneye muayeneye geldiğimde prematüre bebekler için ihtiyaç olan bu cihazın olmadığını duyunca hemen yardımcı olmak istedim. Bebeklerin tedavilerine bir nebze de olsa katkım olacak ise bu benim için büyük mutluktur. İmkanı olan hemşerilerime seslenmek istiyorum: Bilim insanlarına ve hastanemize sahip çıkalım” dedi.

Konuşmaların ardından yaptığı katkılardan dolayı Şefik Çerçioğlu’na plaket takdim edildi. Çerçioğlu, hastaneye elinden gelen desteği vermeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Hastanedeki programın ardından Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret eden Şefik Çerçioğlu, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü her bölümde, kendisine gösterilen ilgiden son derece memnun kaldığını ifade ederek ADÜ ve hastanenin gelişimi için elinden geleni yapacağını belirtti.

Üniversite sanayi iş birliğiyle yürütülen çalışmaları önemsediklerini, Aydınlı iş adamlarıyla kentin gelişimi ve marka değerinin artması için projeler yürüttüklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise, duyarlı ve örnek davranışından dolayı Şefik Çerçioğlu’nu tebrik ederek, hastaneye sunduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür etti.

AYDIN

18 Aralık 2019 Çarşamba

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