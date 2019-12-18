Söke Basket üçte üç yaptı

Türkiye Basketbol Federasyonu 20192020 sezonunda, Aydın Büyük Erkekler Liginde mücadele eden Söke Basket Spor Kulübü, üçte üç yaptı.

Son maçında Efeler Gelişim Spor ile kendi sahasında karşılaşan Söke Basket, rakibini 8440 gibi farklı bir skorla yendi. Liginde daha önce Didim Belediyespor’u 10557, Efespor’u 7936’lık skorlarla geçen Söke Basket, Efeler Gelişim’i de Söke’den eli boş gönderdi. Söke Basket Spor Kulübü 21 Aralık Cumartesi günü Koçarlı Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Söke Basket Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Büyük Erkek takımımız ligde üçte üç yaparak yoluna kayıpsız devam etme başarısını gösterdi. Cumartesi günü Koçarlı deplasmanına gidecek olan takımımız dörtte dört için sahada olacak. Bizleri tribünde yalnız bırakmayan tüm basketbol severlere teşekkür ederiz” denildi.

AYDIN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:44

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