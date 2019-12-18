AYTO “Gündem Ekonomi Karpuzlu” dedi

Aydın Ticaret Odası’nın (AYTO) 115. yıl etkinlikleri kapsamında başlattığı Gündem Ekonomi toplantılarının dördüncüsü Karpuzlu’da gerçekleştirildi.

AYTO’nun 115’inci yılı dolayısıyla sorumluluk alanında bulunan tüm ilçelerde gerçekleştireceği gündem ekonomi toplantılarının dördüncüsü, İncirliova İlçesinde yapılan üçüncü toplantının ardından Karpuzlu ilçesindeki AYTO Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Karpuzlu’nun nüfus olarak küçük bir ilçe olmasına rağmen potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez, “Biz bu potansiyeli ortaya çıkarabilirsek ilçemizin daha iyi yerlere geleceğine olan inancım tamdır. Karpuzlu’nun elinde Alinda Antik Kenti gibi büyük bir değer var. Kazı çalışmalarının başlaması ile Karpuzlu’nun değeri artacaktır. İlçemize önem vererek böyle bir toplantı tertip ettikleri için Başkan Hakan Ülken ’in nezdinde tüm Aydın Ticaret Odası temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kendisinin de bundan 1 yıl önceye kadar İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı bir tacir olduğunu dile getiren Kaymakam Ekrem Ender Ergün, “Bugün devletimiz bize bu görevi verdi Karpuzlu Kaymakamlığı yapıyorum ama sizlerin ticaret hayatınızda neler yaşadığınızı çok iyi biliyorum. Ekonomik hayatın devamlılığı için hepiniz çok kıymetli işler yapıyorsunuz. Katma değer oluşturuyorsunuz, vergi veriyorsunuz, bu vergilerle devleti kalkınmasına katkı sağlıyorsunuz. Bu vesileyle bu kıymetli organizasyon için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi AYTO Başkanı Hakan Ülken, “ Bugün Gündem Ekonomi Karpuzlu diyoruz. Çünkü biz ticaret odaları olarak ekonominin merkeziyiz. Siyaset üstü kurumlar olarak sorunların çözümü noktasında siyasetle içeyiz fakat siyasi kimlik içerisinde değiliz. Bizler kanun çıkaramayız, yönetmelik değiştiremeyiz fakat siz üyelerimizden aldığımız güçle sizlerin ve ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda çözüm mercilerine baskı grubu olarak birinci elden sorunlarımızın çözümünü isteyebiliriz. 12 bine yakın üyemiz içerisinde üye sayımızın en az olduğu Karpuzlu ilçemizin gündem ekonomi toplantısını gerçekleştireceğiz. Toplantımızı organize ederken sayılara değil gönüllere baktık. Çine toplantımızla birleştirmeyi düşünmeyip sizlerle birlikte Karpuzlu’yu ve ekonomisini konuşalım istedik. Peki, neden gündem ekonomi diyoruz. Malumunuz geçtiğimiz yıl seçim yılıydı. Seçim yılları ekonominin geri planda kaldığı daha çok siyasetin konuşulduğu zamanlar oluyor. Seçimlerin bitmesi ile artık gündemimiz ekonomi olsun, ekonomiyi konuşalım, kalkınmayı konuşalım istedik. Alanında uzman akademisyenlerin hazırladığı ekonomi raporumuzu siz üyelerimizle paylaşalım istedik. Ben, bu saatte iş yerini yeni kapatmış gelmiş, ilçesine, Odasına sahip çıkan siz üyelerimize ve bütün toplantılarımızda bizi yalnız bırakmayan kamu kurumlarımızın müdürlerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Karpuzlu İlçesindeki üyelerin sorun ve beklentileri kamu erkleri ile paylaşıldı. Aydın Ticaret Odası, Gündem Ekonomi Toplantılarını, kendi sorumluluk alanında bulunan 6 ilçeyi tamamladıktan sonra merkez ilçede tüm raporun paylaşılacağı Gündem Ekonomi Aydın Toplantısı ile tamamlayacak.

AYDIN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:44

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