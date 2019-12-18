Efeler’de sigara denetimi yapıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında iş yerlerinde sigara denetimi gerçekleştirildi.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin’in de katıldığı denetimlerde kapalı alanlarda sigara yasağı uygulamasında herhangi bir aksaklık olup olmadığı kontrol edildi. Kaymakam Şahin, denetim yapılan iş yerlerinde esnaflarla sohbet ederek, kapalı alanda sigara yasağına uyan ve sigara içilmez uyarı levhalarını asan işletme sahiplerine teşekkür etti.

Sigara denetimine İlçe Emniyet Müdürü Kadir Erciyes, İlçe Jandarma Komutanı Aydın Aktaş, İlçe Sağlık Müdürü S. Tamer Özçelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen’de katıldı.

AYDIN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:44

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