Aydın dört mevsim çiçek bahçesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın dört bir tarafını kış çiçekleriyle donatmaya devam ediyor. Aydın'ın tüm ilçelerinde çalışmalar devam ediyor.

Sadece Didim'de toplamda 80 bin çiçek dikimi yapılırken çalışmalarda Yalı, Güvenlik, Cumhuriyet caddeleriyle Didim Belediyesi önündeki kavşak çiçeklendirildi. Çalışmalar Didim Belediyesi ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ortak yürütüldü. Diğer taraftan Didim'de de Büyükşehir Belediyesi'nin Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik ışıklarının yenilenmesi çalışmalarına da devam ediliyor.

Söke, Sultanhisar, Nazilli, Kuşadası ilçelerinin yanı sıra Efeler ilçesinde de devam eden çalışmalarda Malazgirt Meydanı, ASTİM, Adnan Menderes Bulvarı gibi ana arterlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki tüm kavşak ve yollarda bakım ve çiçeklendirme çalışmaları yapıldı. Çiçeklendirmelerde godetya, bellis, menekşe ve aslanağzı çiçekleri kullanıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın'ın dört mevsim çiçek bahçesi olmaya devam edeceğini belirtirken, vatandaşlar Aydın'ı güzelleştirmeye devam eden Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

AYDIN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:58

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.