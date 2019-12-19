Kuşadası'nda sahipsiz araç yandı

Volkswagen'den sonra o da değiştiriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesi, civarında yola terk edilen sahipsiz lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü.

Yangın, yayla köy mahallesi Anayol kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ana yola terk edilen 35 AN 6386 lüks otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyük şehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yanan otomobil söndürüldü. Hurdaya dönem otomobilin Soğutma işlemlerinin ardından polis sahipsiz otomobil ile ilgili soruşturma başlattı.

AYDIN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:59

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.