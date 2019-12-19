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Sıfır kilometre araç kalmadı, 2019 model araçlar 1 ay önce tükendi Faizlerin düşmesi ve hurda ...

İHA

Türkiye Aralık ayında sıfır model araca yöneldi. Yeni araç alımlarındaki yoğunluk nedeniyle ülke genelinde 2019 model sıfır kilometre araçlar tükenirken, yeni araç alacak olanlar bayilere isim yazdırıp yeni aracın üretilip sıranın kendisine gelmesini beklemeye başladı.

Sıfır kilometre araç kalmadı, 2019 model araçlar 1 ay önce tükendi Faizlerin düşmesi ve hurda teşviki sektörü canlandırdı

Türkiye Aralık ayında sıfır model araca yöneldi. Yeni araç alımlarındaki yoğunluk nedeniyle ülke genelinde 2019 model sıfır kilometre araçlar tükenirken, yeni araç alacak olanlar bayilere isim yazdırıp yeni aracın üretilip sıranın kendisine gelmesini beklemeye başladı.
Türkiye genelinde otomobil firmaları ve bayiler 2019 yılında ekonomik daralma yaşanacağını öngörürken, durum tersi çıktı. 2019 yılı bitmeden piyasada sıfır model araç kalmadı. Türkiye’de kişi başına en fazla aracın düştüğü illerin başında gelen Aydın’da tüm marka ve modeller için sıfır kilometre araçların tükendiği bildirildi. Durumun Türkiye genelinde aynı olduğunu ve şu anda elde sıfır kilometre araç olmadığı için gelen talepleri sıraya aldıklarını belirten özel bir otomobil firmasının Aydın Bölge Bayinin Genel Müdürü Tekin Ak, “2019 yılı Aralık ayına kadar son 3 ayda sipariş üzerine bayiye araç geldi. Faizlerin düşmesi ve hurda araç teşviki otomotiv sektörünü canlandırdı” diyerek teşviklerin devam etmesini beklediklerini söyledi.
“2020 hedefleri yüzde 30 arttı”
Ekonomik sıkıtı yaşanan yıllarda sıfır kilometre araç satışlarında ciddi oranda düşüş yaşandığını ancak 2019 yılının son 3 ayında sıfır model araç tedarik konusunda sadece Aydın bayi olarak kendilerinin değil ülke genelinde sıkıntı yaşandığını kaydeden Volgkswagen Aydın Bölge Bayi Genel Müdürü Tekin Ak, “2019 yılında Türkiye’de 350 bin araç satışı bekleniyordu. Firmalar da 2019 yılı için buna göre aksiyon aldı. Ancak yıl içindeki sıfır kilometre araç satışı 450 bin bandına dayandı. Bu nedenle elde araç kalmadı. Pazarın son 3 ayındaki talep artışı öngörülemeyen bir artış idi. 2019 yılında 350 bin satış olarak öngörülen talebin, 2020 yılı için 600650 bin olması bekleniyor. Türkiye nüfusuna göre otomotiv pazarının büyümesi lazım ve bu da öngörülüyor” diyerek şu anda sıfır kilometre araç almak isteyenlerin isimlerini yazdırıp sıraya girdiğini belirtti.
Faizlerin düşmesinin yanı sıra 16 yaş ve üzeri araçlarda uygulanan hurda teşvikinin yollardaki can ve mal güvenliğinden, ekonomiye hatta çevrenin korunmasına kadar pek çok olumlu yönünün bulunduğunu belirten Wolksvagen Aydın Bayi Genel Müdürü Tekin Ak, sektör olarak teşviklerin 2020 yılında da devam etmesini beklediklerini kaydetti. Genel Müdür Ak, kriz dönemlerinde otomobil satışlarında ciddi düşüş olduğunu belirterek , 2002 yılında ticari ve binek olmak üzere kendi gruplarında sadece 185 aracın satıldığı Aydın’da 2005 yılında 1016 aracın satıldığını bu rakamın 2016 yılında ise 2 bin 193’e ulaştığını söyledi. 2017 ve 2018 yıllarında araç satışlarının düştüğünü kaydeden Ak, 2019 yılında da satışların eskiye göre düşük olduğunu ancak beklenenin üzerinde satış gerçekleştiğini söyledi.

AYDIN

19 Aralık 2019 Perşembe

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