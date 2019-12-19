Aydın’da ahşap palet işletmesi alevlere teslim oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde ahşap palet işletmesinde çıkan yangın büyük maddi hasara yol açarken, işletme içerisinde bulunan bir tır tamamen yanarak kül oldu.

Yangın, Aydın Sanayi Ticaret İstihas Sitesi (ASTİS) 773 sokakta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. F.Y’ye ait Hurdacılar Sitesi’nde yakacak olarak kullanılan ahşap palet işleme tesisinden dumanların yükseldiğini gören bölge esnafı hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık iki saat süren yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında işletme içerisinde bulunan ahşap malzeme yüklü tır tamamen alevlere teslim olarak kül oldu. Yoğun dumanların yükseldiği yangında, dumandan etkilenen bir itfaiye eri kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın büyük maddi hasara yol açarken, yangının çıkış sebebi ise yapılacak olan araştırmanın ardından belli olacak.

AYDIN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:45

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