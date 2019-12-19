Söke'de kaçak tarihi eser kazısına 7 gözaltı

Volkswagen'den sonra o da değiştiriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- AYDIN'ın Söke ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 7 kişi suçüstü yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı üzerine yaptığı çalışmada, Atburgazı Mahallesi Kocaataş mevkisinde, kaçak tarihi eser kazısı yapıldığını belirledi. Dün bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan K.A., O.A. S.A., M.A., B.A., T.K. ve R.Ö.'yü suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazı yapmakta kullandığı kazma, kürek, hilti, dedektör ve 1 dizüstü bilgisayara el konuldu. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



AYDIN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:59

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.