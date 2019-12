Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, emniyet güçleri yaptıkları operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 7 şüpheliyi göz altına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri ilçeden yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya hazırlanan 98 göçmen yakalarken, olayla ilgili olarak 2 adet motor ve 2 adet lastik bot ele geçirildi.

Göçmenlerin yakalanmasının ardından olayı derinleştiren emniyet güçleri, göçmen kaçakçılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Emniyet güçleri yaptıkları operasyonda Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen N.Y., E.Y., E.T., İ.D., F.Y., O.K. ve A.D. isimli şahıslar yakaladı. Göz altına alınan 9 şüpheli Emniyetteki sorgusunun ardından Adliyeye sevk edilendi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.D., F.Y., O.K. ve A.D. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

