Didim’de su ürünleri ekiplerinden 54 bin TL’lik ceza

Aydın'ın Didim ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, denizde ve karada yaptıkları çeşitli denetimlerde 5 ayrı suçtan toplam 54 bin TL cezai işlem uyguladı.

Didim’de değişik yer ve zamanlarda denizde ve karada denetimlere çıkan Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ceza yağdırdı. Ekiplerce yapılan denetimlerde “Ruhsatsız tekne ile ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak” , “Trol avcılığına ilişkin ihlal”, “Ahtapot avcılığına ilişkin ihlal” , “Deniz patlıcanı avcılığına ilişkin ihlal” ve “Amatör avcılık kuralları ihlali” gerekçeleriyle toplam 54 bin 685 TL idari para cezası kesti Söz konusu denetimlerde yaklaşık 300 kg su ürünleri ele geçirilirken, avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlere ise el konuldu.

AYDIN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:45

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