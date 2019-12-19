Fırat Çakıroğlu'nun ismi Kuşadası'nda yaşayacak

Volkswagen'den sonra o da değiştiriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

2015 yılında Ege Üniversitesi’nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren ülkücü öğrenci Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ismi Kuşadası’nda bir sokakta yaşayacak.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. Sınıf öğrencisiyken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren ülkücü öğrenci Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ismi Kuşadası Karaova Mahallesi’nde yer alan bir sokağa verildi. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında, aralarında Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı’nın da bulunduğu İYİ Partili meclis üyeleri tarafından verilen önerge üzerine alınan karar doğrultusunda Çakıroğlu’nun isminin yer aldığı tabela Karaova Mahallesi’nde belirlenen sokağa asıldı.

AYDIN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:59

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.