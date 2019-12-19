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3. Nazilli Tarım ve Hayvancılık Fuarı için tanıtım toplantısı yapıldı

İHA

Nazilli'de bu yıl 3.'sü düzenlenecek olan Nazilli Tarım ve Hayvancılık Fuarı için tanıtım toplantısı düzenlendi.

3. Nazilli Tarım ve Hayvancılık Fuarı için tanıtım toplantısı yapıldı

Nazilli’de bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan Nazilli Tarım ve Hayvancılık Fuarı için tanıtım toplantısı düzenlendi.
Düzenlenen toplantıya Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi ve mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda konuşan Nazilli Kaymakamı Arısoy; “Nazilli’de göreve başlayalı yaklaşık 4 ay oldu. Çok bereketli, verimli ve özel bir yerde yaşıyorsunuz. Sayın başkanımızın ifade ettiği gibi; ‘coğrafya güzel olunca insanları da güzel oluyor. Nazilli altın değerinde bir ilçe. Bugün, 3.’sü gerçekleştirilecek olan fuar için bir araya geldik. İlçemizin en önemli değerlerinden bir tanesi tarım. Mutlaka tarımla ilgili daha iyi uygulamalar için çalışma yapılması lazım. Bir işe başlamak önemli ama sürdürebilirliği çok daha önemli. Eğer sürdürülebilirlik sağlanırsa bu çalışmaların çok daha büyük organizasyonlara evrildiğine hepimiz şahit olacağız” ifadelerine yer verdi.
Nazilli’de pek çok başarılı çalışmaya imza atıldığını belirten Kaymakam Arısoy; “Bir yerde hareket varsa bereket vardır. Üniversitemiz, odalarımız, belediyemiz tarafından pek çok organizasyon düzenleniyor. Bu büyük bir zenginlik. Yapılan pek çok çalışma var. Ben yarınlardan çok ümitliyim. Hem bereketli, hem verimli, hem insanı çalışkan, tarihiyle, turizmiyle, girişimciliğiyle, eğitimiyle Nazilli kendisini aşması konusunda bütün verilere sahip” sözlerini kaydetti.
Tüm Nazilli halkını 3. Nazilli Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na davet eden Başkan Kürşat Engin Özcan; “Dünyada ciddi değişimlerin yaşandığı bir çağdayız. Bizler de bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Mutlaka kendi kültürel değerimizi muhafaza edeceğiz. Ama günümüz teknolojisini yakalayamazsak, nasıl Sümerbank’ı kaybettiysek yarınlarda da başka şeyleri kaybedeceğiz. Bu nedenle Nazillimizin tanıtımına birlikte el vermemiz lazım. Ticaret Odamız tarafından tescillenen bir ‘uzun yaşam’ markamız var. Sahip olduğumuz pek çok değer var. Bugüne kadar çok güzel faaliyetler yürütüldü. Herkesten Allah razı olsun. Yapacak olduğumuz fuarımıza katkı sunan herkese teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.
NazKoop Projesi’nin Nazilli’nin ekonomik kalkınma ve gelişimine büyük katkı sağlayacağını söyleyen Başkan Özcan; “En başından beri söylediğimiz gibi bir NazKoop gerçeğimiz var. Nazilli’de ve bu bölgede üretilebilecek her ürünün üretilmesi ve pazarlanmasının şirket anlayışı içerisinde yapılıp kooperatif anlayışıyla paylaşılmasını öngörmüştük. Bu süreci de tamamlıyoruz. Hayali projelerle değil gerçeklerimiz neyse onun üzerinden yürümemiz lazım. Tarım sektörünü çok iyi kullanmalıyız. Üretim aşamasından satış aşamasına kadar koordineli ve planlı bir şekilde gidersek Nazillimiz 23 yıl içerisinde pek çok sıkıntıyı aşmış olacak” diye konuştu.
Geçtiğimiz yıl 74 bin 950 ziyaretçiyi ağırlayan fuar, Şirinevler Mahallesi’nde bulunan Eşref Özel Çok Amaçlı Sosyal Alan’da 912 Ocak tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcıları ağırlayacak.

AYDIN

19 Aralık 2019 Perşembe

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