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Nazilli’de 46 Kıbrıs gazisi madalyalarına kavuştu

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. Törende 46 gazi ve ailelerine madalyaları takdim edildi.

Nazilli’de 46 Kıbrıs gazisi madalyalarına kavuştu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. Törende 46 gazi ve ailelerine madalyaları takdim edildi.

Nazilli Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Hakdan Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Şafak Çalışkan, İlçe Spor Müdürü Güven Eker, İŞKUR Müdürü Yakup Ergenlik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Özcan Çevikçelik, Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, Mal Müdürü Abdurrahim Nurel, Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş, gaziler ve aileleri katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Nazilli Kaymakamı Arısoy; “Öncelikle söylemeliyim ki Kıbrıs bizim milli davamızdır. Türk tarihi, şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıkları ile doludur. Kıbrıs Adasında yaşayan soydaşlarımız birçok baskı ve zulümle karşı karşıya kalmışlardı. 15 Temmuz 1974’te Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs’taki soydaşlarımızın haklarını ve canlarını korumak için Barış Harekatı’nı düzenledi. Aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz, sizlerin cesareti, fedakarlığı ve dirayetiyle bu başarı elde edildi. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Buradan tüm aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, kıymetli ailelerini hürmetle selamlıyorum” dedi.
Şehitlik ve gaziliğin büyük bir onur olduğunu söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Canları pahasına ülkemizi, milletimizi, soydaşlarımızı korumak için hayatlarını hiçe sayan, devletimize hizmet veren herkese şükranlarımı sunuyorum. 7’den 70’e her birimiz sizlerle ve sizlerin her zaman yanında olan ailelerinizde gurur duyuyoruz. Bundan 45 yıl önce Kıbrıs’ta zulüm altındaki kardeşlerimizi bu esaretten kurtarmak ve başı dik yaşamalarını temin etmek için o topraklara gittiniz. Sizler, bu mücadelede tüm benliğinizi ortaya koyarak gazilik rütbesini aldınız. Her birinize teşekkür ediyor, hayatını kaybeden gazilerimize ve şehitlerimize Allah’tan rahmet, sizlere sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Kıbrıs Barış Harekatında görevli 46 gaziye madalyaları tek tek takdim edildi.

AYDIN

19 Aralık 2019 Perşembe

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