Didim'de tehdit ve iftira iddialarına eski eşlerden cevap Zehra Erdemir: “Ölümle tehdit ediliyorum” Murat Cem Kara: “Tek derdim oğlum; iftiralar asılsız”

Aydın'ın Didim ilçesinde 4 yıl önce boşandığı eşinden ölüm tehditleri aldığını söyleyen Zeliha Erdemir (36), 46 kez şikayetçi olmasına rağmen sonuç alamadığını ifade ederek, sesini basın yoluyla duyurmak istedi. Suçlanan eski koca Murat Cem Kara ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek, oğlu için mücadele ettiğini ileri sürdü.

Aydın'ın Didim ilçesinde 2015'te boşanan ve Didim’de ikamet eden Zeliha Erdemir eski eşi Murat Cem Kara’nın tehditlerinden dolayı konuyu yargıya taşırken, “Ölmeden sesimi duyun” diyerek kamuoyundan ve sosyal medyadan yardım istedi. Erdemir’in bu çağrısına avukatlar, Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonu ile Didim’deki Kadın Derneği kayıtsız kalmadı.

Şu an 8 yaşındaki olan oğlunun velayeti de kendisinde olan Erdemir, Didim Adliyesi'ne giderek 46 kez şikayette bulunduğunu ancak sonuç alamadığını kaydetti.

Erdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “4 yıl önce ayrıldık ama hala tehditler devam ediyor. Konuyla ilgili savcılığa şikayette bulundum. Şu an zaten birçok avukat destekliyor. Barodan desteklerini esirgemediler. Şu an için ilerleyen süreç yok ama dava sürecini bekliyoruz. Zaten facebook paylaşımlarında öldüreceğini ve herkesin adını verip tehdit ediyordu. Benim için 35 gün süreler verdi. Bunlar Temmuz ayındaki paylaşımlardır ve bununla ilgili tekrar şikayetimi bildirdim. Sonuç alınan bir şey yok, açılmış yeni dava yok. Eskiler için ifademi veriyorum. Mahkemelerimi bekliyorum”dedi.

Murat Cem Kara ise eski eşinin hakkındaki iddialarının asılsız olduğunu ifade ederek, “Ben oğlumu 1,5 yıldır göremiyorum. Okula götürmüyorum diye görüşümü kesti. Mahkeme kararıyla hafta sonunda görebiliyordum. Benim hakkımda birçok yalanlar söyleyip beni kötü tanıtmaya çalışıyor. Oğlumu rezil ediyor. Bundan dolayı sinirlerimiz yenik düştüğüm zamanlarda farklı sözler söyledim ama aslı itibarı yok. Ben onun dediği gibi kötü insan olsam bir sürü kötülük yapardım. Mahkeme tarihlerine baktığımızda tarihlerin çoğu, çocuk alışverişinin olduğu Cumartesi günü ya da Pazar akşamı olduğunu görürsünüz. Bize terlik fırlatıyor ama mahkeme karşısına çıktığımızda kadın koruması diyerek biz ceza yiyoruz; şimdiye kadar 100 bin TL’ye yakın para cezası ödedim. Somut bir şey yok. Davalarımda yaptıklarımı yaptım dedim ve zorlama hapsi olarak cezaevine girdim. 2 ay cezaevinde tutuldum. Çocuğumu kaçırdı dedi ama bununla ilgili de takipsizlik kararı verildi. 2015 yılında olan bir olayı gün yüzüne getirip, üzerine de bir şeyler sıkıp tekrarlıyor. Çocuğum için hukuksal süreç başlattım. Görüş günlerimizi düzeltmek için süreç başladık. Tek derdim oğlum, onu görebilmek. Kadınla bir alakam yok. Adli süreçle ilgili süreç nasıl gidiyor bilmem ama bunları kullanarak velayet davası açacağım. Kadının psikolojisi bozuk kendisi intihara teşebbüs etmiştir. Bunları da evrakla sunabilirim” dedi.

