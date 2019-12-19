Teldeki koltuğu itfaiye indirdi

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Aydın’ın Söke ilçesinde elektrik tellerine takılan koltuğu, itfaiye ekipleri indirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Söke ilçesinde bir apartmandan aşağıya atılmak istenen koltuk, elektrik tellerine takıldı. Yoldan geçenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan olay sonrası, bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği durum sonrasında elektrik tellerinde asılı kalan koltuk itfaiye ekiplerinin çalışması ile yere indirildi.

AYDIN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:45

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