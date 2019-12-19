Kuşadası’nda 'web tapu sistemi' dönemi başladı

Kuşadası Belediyesi ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arasında "WebTapu Sistemi" protokolü imzalandı. Protokolle tapuda yapılan pek çok hizmet belediyede de elektronik ortamda yapılabilecek.

Kuşadası’nda vatandaşların tapu işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirebileceği yeni bir hizmet dönemi başladı. Kuşadası Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) arasında, tapu müdürlüğü ile belediye birimlerindeki işlem yoğunluğunu azaltmak, işlem süreçlerini kısaltarak verimliliği artırmak amacıyla “Web Tapu Sistemi Üzerinden Elektronik Ortamda İşlem Yapılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Kuşadası İlçe Tapu Müdürü Ali Altıntaş arasında imzalanan protokolle personelin iş yükü azalırken, vatandaşların tapu işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirmesi sağlanacak. Öte yandan işlemlerin bilgisayar üzerinden gerçekleştirilecek olması nedeniyle kâğıt israfı önlenecek. Uygulama sayesinde vatandaşların belediyeden şahsen teslim alarak tapu müdürlüğüne teslim etmesi gereken ıslak imzalı evraklar ile belediyenin tapu müdürlüğüne gönderdiği yazışma evrakları, Web Tapu Sistemi aracılığıyla elektronik olarak gönderilebilecek.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, teknolojinin olanaklarından yararlanmanın önemine dikkat çekerek kurumlar arasında karşılıklı bilgi ve belge paylaşımına olanak veren uygulamaların vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesini arttıracağını ifade etti. Kuşadası Belediyesi olarak önceliklerinin vatandaş memnuniyeti olduğunu belirten Başkan Ömer Günel “Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız protokolle birlikte tapu işlemlerinde belge güvenliği sağlanacak, bürokrasi azaltılacak, işlemler hızlanacak ve personelin iş yükü azalacak” dedi.

AYDIN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:45

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