Unutulan el çantası paniğe neden oldu

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Aydın’ın Efeler ilçesinde, Atatürk Kent Meydanı'nda unutulan el çantası polis ekiplerini harekete geçirdi.

Olay saat 16.00 sıralarında Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda meydana geldi. Polis ekipleri Atatürk Kent Meydanı’ndaki süs havuzunun duvarına bırakılan şüpheli el çantası bulunduğu yüönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Olay yerini gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Bomba imha ekipleri tarafından kontrol edilen çantanın içerisinden kişisel eşyalar çıktı. kısa süreli paniğe neden olan olayı meydandaki vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.

AYDIN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:45

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