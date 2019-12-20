Üniversitelilerden ‘Her Can Bizim İçin Önemlidir’ projesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Kuşadası Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Öğr. Gör. Bilge Sevim Okuyan öncülüğünde sosyal sorumluluk projeleri dersi kapsamında gerçekleşen ziyarette, Öğr. Gör. Nurcan Yılmaz ve Nurgil Gürcan da bulundu.

Barınak yetkilileri tarafından, yüksekokul öğrencilerine barınağın işleyişi ve hayvan sahiplenmenin önemi hakkında bilgilendirme yapılırken, öğrenciler hayvanların yaşam alanlarının temizlenmesine yardım etti. Ders kapsamında öğrenciler arasında toplanan mama bağışları barınağa teslim edildi.

Öğrencilerin ‘Her Can Bizim İçin Önemlidir’ sloganıyla gerçekleştirdikleri projeye, Kuşadası Belediyesi araç tahsisi ile destek sağladı.

AYDIN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:59

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.