Nazilli’ye özgü yerel ürünler satış tesisi için ilk adım atıldı

Nazilli Belediyesi ile Ziraat Odası arasında imzalanan protokol kapsamında Sevindikli Mahallesi’nde bulunan 5 bin metrekare alanda Nazilli’ye özgü yerel ürünler satış tesisi yapılacak.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Sevindikli Mahallesi girişinde bulunan 5 bin metrekare alana Nazilli’ye özgü yerel ürünler satış tesisi yapılması için protokol imzaladı.

Protokole ilişkin açıklama yapan Başkan Özcan; “Sevindikli Mahallemizde belediye hizmet alanı olarak işaretli olan bir bölge. Ancak mülkiyeti hazineye ait. Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Belediyemiz ile Ziraat Odamızın ortaklaşa hayata geçirdiği bir proje olacak. Kaymakamlığımıza ve Ziraat Odamıza ait bir satış noktası yapılacak ve geri kalan kısımlar belediyemizin kullanımında olacak. Nazillimize özgü yöresel ürünlerin tanıtıldığı, vatandaşlarımızın kıyı bölgelerimizden iç bölgelere giderken rahatlıkla uğrayıp konaklayabilecekleri ve bölgemizde yetişmiş tescilli ürünleri alarak memleketlerine dönebilecekleri bir yer olacak. Ekonomik şartlarımızı hızlıca el verir hale getirip oradaki satış noktasını kooperatifimizle beraber dönüştürmek istiyoruz” dedi.

Tesisin yapılmasıyla ilçe ekonomisine ciddi katkı sağlanacağını söyleyen Başkan İzgü; “Önemli olan yöremizde üretilen ürünlerin tanıtımının yapılması. Belediye başkanımızla görüşerek bir takım düzenlemeler yaptık. İlçemizde doğal olarak yetişen envai çeşit ürün var. İlçemiz uzun yaşamın merkezi. Önemli olan uzun yaşamın yanı sıra insanların sağlıklı olması. Nazillimizdeki 95 yaşındaki dedelerimiz ninelerimiz hala tarlada bahçede çalışıyor. Bu ürünlerimizin satışını söz konusu alanlarda yaparsak ilçemiz karayolundan geçen insanlar yıllık ihtiyaçlarını Nazillimizden karşılar. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Nazillimize ve çiftçimize çok büyük katkılar sağlayacak olan bu tesisi kısa sürede hayata geçireceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

AYDIN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:45

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