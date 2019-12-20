Nazilli’ye özgü yerel ürünler satış tesisi için ilk adım atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nazilli’ye özgü yerel ürünler satış tesisi için ilk adım atıldı

İHA

Nazilli Belediyesi ile Ziraat Odası arasında imzalanan protokol kapsamında Sevindikli Mahallesi'nde bulunan 5 bin metrekare alanda Nazilli'ye özgü yerel ürünler satış tesisi yapılacak.

Nazilli’ye özgü yerel ürünler satış tesisi için ilk adım atıldı

Nazilli Belediyesi ile Ziraat Odası arasında imzalanan protokol kapsamında Sevindikli Mahallesi’nde bulunan 5 bin metrekare alanda Nazilli’ye özgü yerel ürünler satış tesisi yapılacak.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Sevindikli Mahallesi girişinde bulunan 5 bin metrekare alana Nazilli’ye özgü yerel ürünler satış tesisi yapılması için protokol imzaladı.
Protokole ilişkin açıklama yapan Başkan Özcan; “Sevindikli Mahallemizde belediye hizmet alanı olarak işaretli olan bir bölge. Ancak mülkiyeti hazineye ait. Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Belediyemiz ile Ziraat Odamızın ortaklaşa hayata geçirdiği bir proje olacak. Kaymakamlığımıza ve Ziraat Odamıza ait bir satış noktası yapılacak ve geri kalan kısımlar belediyemizin kullanımında olacak. Nazillimize özgü yöresel ürünlerin tanıtıldığı, vatandaşlarımızın kıyı bölgelerimizden iç bölgelere giderken rahatlıkla uğrayıp konaklayabilecekleri ve bölgemizde yetişmiş tescilli ürünleri alarak memleketlerine dönebilecekleri bir yer olacak. Ekonomik şartlarımızı hızlıca el verir hale getirip oradaki satış noktasını kooperatifimizle beraber dönüştürmek istiyoruz” dedi.
Tesisin yapılmasıyla ilçe ekonomisine ciddi katkı sağlanacağını söyleyen Başkan İzgü; “Önemli olan yöremizde üretilen ürünlerin tanıtımının yapılması. Belediye başkanımızla görüşerek bir takım düzenlemeler yaptık. İlçemizde doğal olarak yetişen envai çeşit ürün var. İlçemiz uzun yaşamın merkezi. Önemli olan uzun yaşamın yanı sıra insanların sağlıklı olması. Nazillimizdeki 95 yaşındaki dedelerimiz ninelerimiz hala tarlada bahçede çalışıyor. Bu ürünlerimizin satışını söz konusu alanlarda yaparsak ilçemiz karayolundan geçen insanlar yıllık ihtiyaçlarını Nazillimizden karşılar. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Nazillimize ve çiftçimize çok büyük katkılar sağlayacak olan bu tesisi kısa sürede hayata geçireceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

AYDIN

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli’de minikler Yerli Malı Haftasını kutladı
YEREL HABERLER Nazilli’de minikler Yerli Malı Haftasını kutladı
Üniversitelilerden ‘Her Can Bizim İçin Önemlidir’ projesi
YEREL HABERLER Üniversitelilerden ‘Her Can Bizim İçin Önemlidir’ ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Sultanhisar MYO’da temel ilk yardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Sultanhisar MYO’da temel ilk yardım eğitimi verildi
KUTO'da 'Kendini yönetme, öz yönetim becerileri' eğitimi büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER KUTO'da 'Kendini yönetme, öz yönetim becerileri' ...
Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine düzenlenen törenle madalyaları verildi
YEREL HABERLER Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine düzenlenen törenle ...
Servis otobüsü alev alev yandı
YEREL HABERLER Servis otobüsü alev alev yandı
Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Alev topuna dönen servisten son anda kurtuldular
YEREL HABERLER Alev topuna dönen servisten son anda kurtuldular
Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu ...
Çine'de zincirleme kaza: 1'i bebek 6 yaralı
YEREL HABERLER Çine'de zincirleme kaza: 1'i bebek 6 yaralı
Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı
YEREL HABERLER Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı
Unutulan el çantası paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Unutulan el çantası paniğe neden oldu
Oğluyla aynı kaderi paylaştı Aydın’da trafik kazası; 1 ölü
YEREL HABERLER Oğluyla aynı kaderi paylaştı Aydın’da trafik kazası; ...
Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu
Kuşadası'nda 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Kuşadası’nda 'web tapu sistemi' dönemi başladı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 'web tapu sistemi' dönemi başladı
Söke'de gıda sektörüne eğitim toplantısı
YEREL HABERLER Söke'de gıda sektörüne eğitim toplantısı
Tele kuş değil çekyat kondu Tellere asılı kalan itfaiye ve Aydem indirdi
YEREL HABERLER Tele kuş değil çekyat kondu Tellere asılı kalan ...
Çay ocağında silah ve uyuşturucu satışına gözaltı
YEREL HABERLER Çay ocağında silah ve uyuşturucu satışına gözaltı
Teldeki koltuğu itfaiye indirdi
YEREL HABERLER Teldeki koltuğu itfaiye indirdi
Didim'de tehdit ve iftira iddialarına eski eşlerden cevap Zehra Erdemir: “Ölümle tehdit ediliyorum” Murat Cem Kara: “Tek derdim oğlum; iftiralar asılsız”
YEREL HABERLER Didim'de tehdit ve iftira iddialarına eski eşlerden ...
Nazilli’de 46 Kıbrıs gazisi madalyalarına kavuştu
YEREL HABERLER Nazilli’de 46 Kıbrıs gazisi madalyalarına kavuştu
Nazilli'de çocuklar pazarcılığı ve alışveriş yapmayı öğrendi
YEREL HABERLER Nazilli'de çocuklar pazarcılığı ve alışveriş yapmayı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X