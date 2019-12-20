Milletvekili Yavuz’dan arıcılara müjde Bal aromalı şurup yasaklandı

Bal üretiminde dünya ülkeleri arasında 2. sırada olan Türkiye bal sektörünün en büyük sorunu olan sahte bal üretimini ortadan kaldıracak büyük bir adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sahte balların üretiminde kullanılan bal aromalı şurubun kullanılmasının yasaklanması kararı verildi.

Kararla ilgili müjdeli haber, geçtiğimiz aylarda Muğla’nın Milas İlçesine bağlı Fesleğen mahallesine giderek, bal üreticiliği yapan arıcılar ile bir araya gelip sektördeki sorunları değerlendiren ve hazırladığı raporunu Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye sunan Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz’da geldi. Yavuz yaptığı açıklama da, ‘‘Sahte bal üretiminde kullanılan ve bundan dolayı ülkemizdeki arıcı çiftçilerimizi bitme noktasına getiren bal aromalı şurup kullanımı, Tarım ve Orman Bakanlığımızca yasaklanmıştır. Tüm arıcı kardeşlerimize hayırlı olsun’’ dedi.

Sahte bal üretiminde kullanılan bal aromalı şurubun insan sağlığını da önemli ölçüde etkilediğini belirten AK Parti’li Yavuz, ‘‘Bal üretiminde dünya ikincisi konumunda olan ülkemiz bal sektörünün en büyük sorunu olan sahte balların üretilmesinde kullanılan bal aromalı şurubun kullanılmasının yasaklanması hem insan sağlığı için hem de üretilen balın kalitesinin artması bakımından büyük önem arz ediyor. Bu yasak ile birlikte insan sağlığını tehdit eden etkeni ortadan kaldırdığımız gibi, bal üretimi yapan arıcı çiftçilerimizin de ürünlerini hak ettikleri değerlere satışlarını sağlamanın yolunu açmış olduk’’ diye konuştu.



Yurt genelin de ürünün maliyetini düşürmek için balda tağşiş yapan çok fazla sayıda firma olduğunu belirten AK Parti’li Yavuz, uygulanacak yasak ile mevzuata veya izin verilen özelliklere aykırı olarak üretim yapan firmaları çok ağır cezaların beklediğini ifade etti. Sahte bal üretimi yapan firmaların çok büyük bir ranta sahip olduğunu belirten Yavuz, ‘‘İnsan sağlığını tehlikeye atan sahte bal üretimi yapan firmaları çok ağır cezalar bekliyor. Cezalar, üretimi yapan kişinin hapse girmesine kadar gidiyor.’’ dedi. Yavuz yaptığı açıklama da, ‘‘ Gıda terörüne karşılık Tarım ve Orman Bakanlığımız gereken çalışmaları yürütüyor. Arıcılıkta 2 bine yakın denetim yapıldı. Tespit edilen uygunsuzluk neticesinde ilgililere 2 Milyon Liradan fazla ceza kesildi. Cezalar yüksek olmasına rağmen balda tağşişi yapanlar aldıkları cezaları pek önemsemiyor çünkü 3 5 defa yakalanmadan ürettiği sahte balı piyasaya sürdüğünde aldığı ceza tutarının çok daha fazlasını kazanıyor. Bundan dolayı da para cezalarını pek önemsemiyorlar. Gerçekten de bal sektöründe çok büyük bir rant sağlıyorlar. Ama cezalar artık daha da ağırlaştırılıyor’’ dedi.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde bürokrasi en aza indirilerek verimli ve etkili kararların bakanlıklarca artık çok daha hızlı bir şekilde alındığını ifade eden AK Partili Yavuz, ‘’Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm bakanlarımızın gösterdiği uyumlu çalışmaları ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin faydalarını her geçen gün görmeye devam ediyoruz. Bal üretiminde dünya ikincisi olan ülkemizde sektörde yaşanan gıda terörüne dur demek için yaptığımız girişimler çok hızlı bir şekilde sonuçlandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pekdemirli’nin konuya olan ilgileri ve destekleri sayesinde çok kısa bir süre içerisinde yapılan çalışmaların neticesinde ihtiyaç duyulan yasak kararı verilmiş oldu. Bunun yanı sıra cezalarda ağırlaştırıldı. Yasaklanmasına rağmen Bal Aromalı Şurup kullanarak, sahte bal üretimi yapanlar hapis cezaları ile karşı karşıya kalacak. İnsan sağlığını düşünmeden bal sektöründen rant elde edenlere asla izin verilmeyecek. Alınan bu yasak kararı gerçekten de hem insan sağlığı hem de arıcılarımız için çok önemliydi. Hatırlayacağınız gibi, Muğla’nın Milas İlçesine bağlı Fesleğen mahallesinde geçtiğimiz aylarda arıcılar ile bir araya gelmiş ve sorunları değerlendirmiştim. Bu söz konusu şurup ile üretilen sahte ballar dolayısıyla arıcı kardeşlerimizin ürettikleri kaliteli balı satamadıklarını ve artık iflas etme noktalarına geldiklerine tanıklık etmiştim. İnsan sağlığını da tehdit eden sahte balların üretiminde kullanılan şurup ile ilgili edindiğim izlenimler sonrasında hazırlamış olduğumuz raporumuzu Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ile paylaşmış ve konuyu gündeme getirmiştim. Değerli bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli vakit kaybetmeden kurmaylarına gerekli çalışmanın yapılması talimatını vermiş, yapılan fikir alışverişleriyle denetimler sonrasında söz konusu şurubun kullanılmasının yasaklanması kararı bakanlığımızca verilmiştir. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli bugün söz konusu Bal Aromalı Şurubun kullanılmasının yasaklandığı konusunda İzmir’de katılmış olduğu bir programda da ifade etmiştir. Evet, sahte bal üretiminde kullanılan Bal Aromalı Şurup artık yasaklanmıştır. Bir başka konuda da yine bir müjdeyi değerli arıcı kardeşlerimiz ile paylaşmak istiyorum. Allah nasip ederse, yılbaşından sonra meclisimiz de bir araştırma komisyonu kurulması için çalışmalara başlayacağız. Bu araştırma komisyonu ile ülkemizdeki gerçek kovan adetinin belirlenmesi için arı envanterinin tespitinin yapılması, Arı ölümlerine sebebiyet veren zirai ilaçların irdelenmesi, arıcı kardeşlerimizin silah ruhsatları ve kredi ertelemeleri ile birlikte bal üreticilerimizin markalaşma isteklerine destek verilebilmesini sağlamaya çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pekdemirli her zaman olduğu gibi yine çiftçilerimize olan desteklerini esirgemeyecektir. Değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pekdemirli’ye arıcılarımıza verdikleri ve verecekleri desteklerden dolayı teşekkür ediyor, bal aromalı şurup ile ilgili alınan bu yasak kararının tüm arıcılarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

AYDIN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:45

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